Алексей Дюмин поздравил тульских аграриев с профессиональным праздником

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин адресовал работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности адресовал поздравление с профессиональным праздником, передает пресс-служба регионального правительства.
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