Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © Romina Amato/ReutersСпецпосланник президента США Стив Уиткофф провел на борту своего самолета в находящемся в Осло аэропорту Гардермуэн встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, после чего покинул страну.