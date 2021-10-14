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«Фонтанка»: в Петербурге хотят ввести QR-коды для некоторых мероприятий, но не для общепита. Окончательное решение еще не принято

В Петербурге планируют «с большой долей вероятности» ввести QR-коды для посещения конгрессно-выставочных, культурных, спортивных и иных мероприятий с численностью более 75 человек.

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