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Апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Зенита» на решение КДК

Апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Зенита» на решение КДК

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил обращение «Зенита» по поводу решения контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) после матча со «Спартаком» в Кубке России.

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