Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

198 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    День святого Вале...
  • Михаил Васильев
    Если праздник попадает на выходной, то он переносится на следующий за ним рабочий день. Опять нас обжали?Как мы будем отды...
  • Juri
    запертить всю эту дрянь.если в русском языке нет синонима какому либо иностранному слову.Закон об ограниче...

Очищение эфира. Будут ли закрыты легендарные "Радио Свобода"* и "Голос Америки"**?

Очищение эфира. Будут ли закрыты легендарные "Радио Свобода"* и "Голос Америки"**?

Старейшие СМИ пережили холодную войну, но переживут ли идеологический поворот? Администрация Дональда Трампа продолжает крушить элементы уходящей эпохи – недавно назначенный президентом на пост руководителя Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск предложить закрыть радиостанции "Голос Америки"** и "Радио Свобода"*.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх