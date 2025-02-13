Очищение эфира. Будут ли закрыты легендарные "Радио Свобода"* и "Голос Америки"**?

Старейшие СМИ пережили холодную войну, но переживут ли идеологический поворот? Администрация Дональда Трампа продолжает крушить элементы уходящей эпохи – недавно назначенный президентом на пост руководителя Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск предложить закрыть радиостанции "Голос Америки"** и "Радио Свобода"*.
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