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Украина столкнулась с острой нехваткой реактивных снарядов GMLRS для HIMARS и MLRS

Украина столкнулась с острой нехваткой реактивных снарядов GMLRS для HIMARS и MLRS

ВСУ испытывают перманентный дефицит боеприпасов из-за их расхода. Но, если с боеприпасами для ствольной артиллерии калибра 155 мм все относительно понятно, то тему нехватки управляемых реактивных снарядов типа Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS), применяемых установками HIMARS и MLRS, нужно осветить подробней.

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