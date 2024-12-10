Возможное IPO VK Tech позитивно, но пока не влияет на оценку VK

VK сообщила, что рассматривает вариант IPO для своего сегмента VK Tech — технологий для бизнеса. По словам компании, этот шаг оценивается в рамках регулярного пересмотра стратегических перспектив развития.
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