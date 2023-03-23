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Самое необычное русское оружие

Самое необычное русское оружие

﻿﻿Приветствую вас, дорогие читатели, на сайте «Факты из истории». Русский тарч - оригинальное и прекрасное оружие, использовавшееся в XIV-XVII веках при обороне крепостей или в бою на ограниченном пространстве.

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