Самое необычное русское оружие

Приветствую вас, дорогие читатели, на сайте «Факты из истории». Русский тарч - оригинальное и прекрасное оружие, использовавшееся в XIV-XVII веках при обороне крепостей или в бою на ограниченном пространстве.
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