Sea of Thieves и Left 4 Dead в космосе выйдет этим летом – смотрим новый трейлер Jump Ship Из...

Sea of Thieves и Left 4 Dead в космосе выйдет этим летом – смотрим новый трейлер Jump ShipИздательство Coffee Stain Publishing и студия Keepsake Games представили новый трейлер кооперативного шутера от первого лица Jump Ship, который отправит игроков в глубокий космос.
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