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Север Столицы

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Помещения центра госуслуг в Тимирязевском районе ждёт капитальный ремонт

Центр госуслуг «Мои документы» в Тимирязевском районе ждет масштабное обновление. Проект капитального ремонта помещений, расположенных в доме №8, корпус 1 на Тимирязевской улице, уже получил одобрение специалистов.

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