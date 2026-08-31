Помещения центра госуслуг в Тимирязевском районе ждёт капитальный ремонт

Центр госуслуг «Мои документы» в Тимирязевском районе ждет масштабное обновление. Проект капитального ремонта помещений, расположенных в доме №8, корпус 1 на Тимирязевской улице, уже получил одобрение специалистов.
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