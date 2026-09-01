Медиафасады Екатеринбурга покажут проект к фестивалю 2026

С 1 сентября в Екатеринбурге и Москве стартует проект "Говорит Екатеринбург". Почти 3 млн человек увидят ролики о русском культурном коде.
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