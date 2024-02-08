Анцелиович об обжаловании решения по Валиевой: «Не могу сказать, существуют большие шансы или нет. Но, конечно, как юрист, я всегда за»

— Апелляция возможна только на процесс, а не на решение. Насколько с вашей точки зрения стоит проводить работу в этом направлении? — Так как обжалуется не дело по существу, то по большому счету не совсем важно, что написано в мотивировочной части.
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