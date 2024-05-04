В Исаакиевском соборе открылась выставка пасхальных яиц «Подарки к Пасхе»

Она будет доступна до 25 июня Государственный музей «Исаакиевский собор» представляет к Светлому празднику Пасхи коллекцию пасхальных яиц, выполненных в различных техниках и материалах, в том числе из серебра, фарфора, стекла, металла.
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