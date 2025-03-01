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Винисиус предупрежден за споры с судьей в игре с «Бетисом». У вингера «Реала» 6 желтых в чемпионате

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