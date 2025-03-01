Винисиус предупрежден за споры с судьей в игре с «Бетисом». У вингера «Реала» 6 желтых в чемпионате

«Реал» потерпел поражение от «Бетиса» (1:2) в 26-м туре Ла Лиги. На 85-й минуте вингер потерял мяч в попытке обыграть Айтора Руибаля на фланге, начал прессинговать полузащитника и сбил с ног, когда тот сделал вынос вперед.