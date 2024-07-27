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Смородская о «Спартаке»: «Рискует стать средним клубом. Не знаю, откуда такая вера в Станковича. В последнее время приглашают тренеров, которые ничего не показали»

Смородская о «Спартаке»: «Рискует стать средним клубом. Не знаю, откуда такая вера в Станковича. В последнее время приглашают тренеров, которые ничего не показали»

«Не знаю, откуда у руководства «Спартака» такая вера в Станковича. В последнее время клуб приглашает тренеров, которые ничего не показали перед назначением в «Спартак».

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