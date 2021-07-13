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Храбрая Аманда. Кем выросла осетинская девочка, рассказавшая Америке правду об августе 2008-го

Храбрая Аманда. Кем выросла осетинская девочка, рассказавшая Америке правду об августе 2008-го

В августе 2008-го юная осетинка Аманда Кокоева в одночасье прославилась на весь мир. Двенадцатилетняя малышка рассказала по американскому телевидению, все что видела своими глазами в родной Южной Осетии во время появления там грузинской армии.

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Усы Пескова
молодец девчонка
Михаил
Это был как гром среди ясного неба
Султанов СМ
Сказала правду.А правда-это как штык нож в задницу Пиндосов!До сих пор еще не оклемались!

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