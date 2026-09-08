Обновление VeryChat уже доступно: становится ли Very Network ближе

Very Network выпустила обновление на стороне сервера 8 сентября, около 5:00 утра по всемирному координированному времени, "чтобы VeryChat работал эффективно по мере роста нашего сообщества".
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