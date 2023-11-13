Вкусный и быстрый рецепт глинтвейна за десять минут

Как быстро и вкусно приготовить вкусный напиток глинтвейн. Вот простой и вкусный рецепт глинтвейна, который можно приготовить за десять минут: Ингредиенты: — 1 бутылка (750 мл) красного вина — 1 апельсин, нарезанный ломтиками — 1 лимон, нарезанный ломтиками — 4-6 гвоздик — 2-3 палочки корицы — 1/4 ….
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