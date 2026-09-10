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Красный Север

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Летняя погода простоит на Ямале до середины сентября

Летняя погода простоит на Ямале до середины сентября

В четверг, 10 сентября, жителей Ямала ждет теплая и сухая погода. Местами воздух прогреется до +24 градусов, сообщило Ямало-Ненецкое ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

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