Зеленский принимает новый закон о мобилизации. ФотофактУ Зеленского всё плохо. Фронт сыпется, армия деморализована, экономика уничтожена, денег нет, народ прячется от лютующих ТЦКшников.
Уси-пуси, на микропюрера покушались
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
"собирались захватить Зеленского в заложники (зачем?) и потом убить. И съесть. Но сначала изнасиловать. Что там ещё любит сочинять укропропаганда" Он нам нужен живым, хоть и изнасилованным ,но сидящим боком на скамье подсудимых на трибунале. Испуганный, жалкий, шмыгающий сожжённым от кокаина носом, страдающий от ломки. Чтобы все (в том числе далеко за пределами Украины) видели, что быть нацистом плохо и наказуемо.
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15 час.
Надежда
Да неужто, Петров с Бошировым хотели новичком травонуть!?)😳
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10 час.
лл
лина любимцева
Там и свои не прочь убрать наркомана...
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3 час.
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