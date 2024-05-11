Уси-пуси, на микропюрера покушались

БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ

"собирались захватить Зеленского в заложники (зачем?) и потом убить. И съесть. Но сначала изнасиловать. Что там ещё любит сочинять укропропаганда" Он нам нужен живым, хоть и изнасилованным ,но сидящим боком на скамье подсудимых на трибунале. Испуганный, жалкий, шмыгающий сожжённым от кокаина носом, страдающий от ломки. Чтобы все (в том числе далеко за пределами Украины) видели, что быть нацистом плохо и наказуемо.