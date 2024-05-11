Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 329 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Страшко
    Какая Вы хорошая тётя. Правда, народ все всегда поддерживают. Но среди поддерживающих есть и негодяи. Как просто и ле...В Ереване многоты...
  • Борис Выдрин
    Вывод правильный и справедливый.ВРЕЗАЛСЯ НА СВЕТО...
  • Наталья Бражникова
    Т.е. католики, протестанты, мусульмане и прочие, перечисленные вами люди, не уважают веру президента? Зачем же так .....Кто они? Нормальн...

Уси-пуси, на микропюрера покушались

Уси-пуси, на микропюрера покушались

Зеленский принимает новый закон о мобилизации. ФотофактУ Зеленского всё плохо. Фронт сыпется, армия деморализована, экономика уничтожена, денег нет, народ прячется от лютующих ТЦКшников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
&quot;собирались захватить Зеленского в заложники (зачем?) и потом убить. И съесть. Но сначала изнасиловать. Что там ещё любит сочинять укропропаганда&quot;                         Он нам нужен живым, хоть и изнасилованным ,но сидящим боком на скамье подсудимых на трибунале. Испуганный, жалкий, шмыгающий сожжённым от кокаина носом, страдающий от ломки. Чтобы все (в том числе далеко за пределами Украины) видели, что быть нацистом плохо и наказуемо.
Ответить
15 час.
Надежда
Да неужто, Петров с Бошировым хотели новичком травонуть!?)😳
Ответить
10 час.
лл
лина любимцева
Там и свои не прочь убрать наркомана...
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх