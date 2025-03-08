«Болела» раком, чтобы разбогатеть: история аферистки Белль Гибсон, про которую сняли «Яблочный уксус»

Эта история не просто пример успешной аферы, а напоминание о том, как легко можно манипулировать общественным мнением, используя социальные сети, моду на здоровый образ жизни и самые уязвимые человеческие чувства — страх и надежду на исцеление от смертельной болезни.
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