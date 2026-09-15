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Воронежские новости

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Новые остановки, оборудование для поликлиник и ремонт школ: депутат городской Думы Маргарита Жукова подвела итоги года

Новые остановки, оборудование для поликлиник и ремонт школ: депутат городской Думы Маргарита Жукова подвела итоги года

Депутат Воронежской городской Думы Маргарита Жукова подвела итоги работы. «Прошёл ровно год моей работы в качестве депутата.

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