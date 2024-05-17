Американский журналист отметил преимущества российского подхода к созданию танков

Российский подход к созданию танков при своей простоте оказался гораздо результативнее западного. Такое мнение высказал колумнист Брэндон Вейхерт в своей статье для The National Interest в четверг, 16 мая.
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