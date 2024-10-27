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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн Джеймс набрал рекордные 16 очков, 5 подборов и 6 передач при 100% точности с игры в заключительной четверти

39-летний форвард установил новый рекорд, став первым игроком с 15 очками, 5 подборами и 5 передачами и более при 100% результативности с игры в одной 12-минутке.

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