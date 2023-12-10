В МИД РФ заявили о проработке решения по трибуналу для руководства Украины

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил в эфире телеканала СТV о проработке вопроса о трибунале над руководством Украины.
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