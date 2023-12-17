В Минздраве Карелии рассказали о болях при беговой нагрузке

Боли в боку во время бега – распространенное явление. Особенно часто они встречаются у новичков с низким уровнем физической подготовки: их организм не привык к беговым нагрузкам, рассказал министр здравоохранения Карелии.
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