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Врач Артеменко: в вакцинах от гриппа — убитые штаммы, не вызывающие болезнь

Врач Артеменко: в вакцинах от гриппа — убитые штаммы, не вызывающие болезнь

Прививаться от гриппа необходимо каждый год, а заболеть именно из-за вакцины попросту невозможно. На это в интервью 360.

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