В Госдуму внесут законопроект об экстремистских QR-кодах

Госсобрание Башкирии внесет в Госдуму проект закона об экстремистских QR-кодах. Как объяснили в парламенте, текущее законодательство об экстремистской деятельности дает злоумышленникам возможность использовать лазейки и оставаться безнаказанными.
Госсобрание Башкирии внесет в Госдуму проект закона об экстремистских QR-кодах. Как объяснили в парламенте, текущее законодательство об экстремистской деятельности дает злоумышленникам возможность использовать лазейки и оставаться безнаказанными.
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