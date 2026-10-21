Технологии Orchestra объединят с Rosalind — набором моделей и инструментов для научных исследований OpenAI приобрела Orchestra Bio — платформу для координации разработки лекарств, в которой учёные и руководители программ работают совместно с ИИ-агентами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым