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Наземная операция в секторе Газа перенесена на несколько дней из за погоды

Наземная операция в секторе Газа перенесена на несколько дней из за погоды

The New York Times со ссылкой на источники в израильских вооруженных силах.Наземная операция Израиля в секторе Газа должна была начаться в эти выходные, но ее решили перенести «на несколько дней» из-за облачной погоды, которая затруднит возможности израильских пилотов и операторов БПЛА по поддержке наземных сил с воздуха.

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