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В Бурятии потушили природный пожар на площади 7860 гектаров

В Бурятии потушили природный пожар на площади 7860 гектаров

Global Look Press/Денис Бочаров/news.ru Крупный природный пожар потушили в Муйском районе Бурятии на площади 7860 гектаров, однако ситуация по-прежнему остается напряженной из-за погодных условий, сообщил официальный Telegram-канал Агентства лесного хозяйства Бурятии.

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