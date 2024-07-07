В Бурятии потушили природный пожар на площади 7860 гектаров

Global Look Press/Денис Бочаров/news.ru Крупный природный пожар потушили в Муйском районе Бурятии на площади 7860 гектаров, однако ситуация по-прежнему остается напряженной из-за погодных условий, сообщил официальный Telegram-канал Агентства лесного хозяйства Бурятии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии