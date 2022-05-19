Спорт и диета

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Какие мышцы прорабатывает спиннинг?

Какие мышцы прорабатывает спиннинг?

Велоспорт в закрытых помещениях приносит пользу всем, но какие именно мышцы прорабатывает спиннинг? Эта HIIT-тренировка, безусловно, больше всего нагружает мышцы ног: большую часть работы берут на себя ягодицы, квадрицепсы и подколенные сухожилия.

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