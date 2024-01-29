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Дмитровец

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Собянин рассказал о новых производствах ОЭЗ «Технополис Москва»

Собянин рассказал о новых производствах ОЭЗ «Технополис Москва»

В 2023 году в ОЭЗ появилось 35 новых производств Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте сообщил, что площадках ОЭЗ «Технополис «Москва» в 2023 году открылось 35 новых производств, это на 30 % больше, чем в 2022 году.

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