Скончалась директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Меньшикова

В возрасте 73 лет ушла из жизни руководитель спортивной школы олимпийского резерва «Академия фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга» Татьяна Меньшикова, передает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
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