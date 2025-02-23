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Скончалась директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Меньшикова

Скончалась директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Меньшикова

В возрасте 73 лет ушла из жизни руководитель спортивной школы олимпийского резерва «Академия фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга» Татьяна Меньшикова, передает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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