Ozon с 10 сентября будет размещать товары в пунктах выдачи вместо складов

Более 80 тысяч пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Ozon с 10 сентября будут работать как небольшие логистические центры.
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