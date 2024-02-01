В африканской стране объявили о вводе «олл-инклюзива только для русских»

Как сообщили aif.ru в пресс-службе администрации президента Занзибара (Объединённая Республика Танзания), правительство острова запланировало открытие на курорте гостиниц, работающих по системе «всё включено».
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