Юра Борисов вышел в свет в Москве на фоне номинации на «Золотой Глобус»

Юра Борисов впервые появился на публике в Москве после своей номинации на премию «Золотой Глобус». Его фильм «Анора» был удостоен главного приза Каннского кинофестиваля, и в начале 2025 года актер ожидает выхода на красную дорожку «Золотого глобуса», где ему прогнозируют получение статуэтки за лучшую роль второго плана.