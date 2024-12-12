Юра Борисов вышел в свет в Москве на фоне номинации на «Золотой Глобус»

Юра Борисов впервые появился на публике в Москве после своей номинации на премию «Золотой Глобус». Его фильм «Анора» был удостоен главного приза Каннского кинофестиваля, и в начале 2025 года актер ожидает выхода на красную дорожку «Золотого глобуса», где ему прогнозируют получение статуэтки за лучшую роль второго плана.
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