Уолтц вызвал недовольство Трампа — Washington Post

Отправленный в отставку советник по национальной безопасности Майк Уолтц вызвал недовольство президента США Дональда Трампа из-за своего тесного общения с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и разногласий с американским лидером по поводу политики властей в Вашингтоне в отношении Ирана, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.