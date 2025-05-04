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Уолтц вызвал недовольство Трампа — Washington Post

Уолтц вызвал недовольство Трампа — Washington Post

Отправленный в отставку советник по национальной безопасности Майк Уолтц вызвал недовольство президента США Дональда Трампа из-за своего тесного общения с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и разногласий с американским лидером по поводу политики властей в Вашингтоне в отношении Ирана, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

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