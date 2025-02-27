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Эксперт назвала подходящее время для поиска работы

Эксперт назвала подходящее время для поиска работы

В условиях дефицита кадров активность работодателей в течение рабочей недели остается высокой. При этом, по статистике, наибольшее число предложений публикуется по вторникам, рассказали «Известиям» в сервисе «Работа.

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