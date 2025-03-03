Экономист Костиков: санкции остаются главным инструментом давления Запада на Россию

Доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации потребителей (ОООП) «Финпотребсоюз» Игорь Костиков в беседе с ОТР объяснил, почему президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении России, несмотря на потепление отношений между странами.
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