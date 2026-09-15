«Никаких переговоров»: Иран отказался от диалога с США до выполнения условий

Тегеран не собирается возвращаться к переговорам с Вашингтоном, пока США не выполнят условия, прописанные в двустороннем соглашении от 17 июня.
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