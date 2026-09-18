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Царьград

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Продажи электромобилей в Кузбассе выросли на 104% за год

Продажи электромобилей в Кузбассе выросли на 104% за год

Летом 2026 года в Кемеровской области зафиксирован резкий рост интереса к электромобилям. По сведениям Дрома, за год их продажи увеличились на 104%.

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