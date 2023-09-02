Лунев едет к бывшим, Миранчук целится на победу: жеребьевка группового этапа Лиги Европы. LIVE

1 сентября состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, проходит в Монако. Своих соперников узнали «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, а также «Карабах», где с лета выступает вратарь Андрей Лунев.