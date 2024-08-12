Экс-посол Салливан: ВСУ перешли красную линию при атаке на Курскую область

Украинские власти перешли «красную линию» при нападении на Курскую область. Президент РФ Владимир Путин будет действовать решительно, чтобы выдавить ВСУ с российских земель, заявил бывший посол США в России Джон Салливан в интервью телеканалу CNN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии