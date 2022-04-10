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Пеп Гвардиола: «Ман Сити» должен выиграть ЛЧ, чтобы получить признание от каждого человека в мире. Произойдет ли это? Не знаю»

Пеп Гвардиола высказался об оценке успехов «Манчестер Сити» миром футбола. «Чтобы получить признание от каждого человека в мире мы должны выиграть Лигу чемпионов.

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