Курская область: государственной границы больше не будет

ВВ

Василий Васильев

Уважаемая Людмила, я живу в России. И я - патриот России. Но в моем понимании - патриотизм - это не безголовое почитание Власти, когда всем "ляпам" и "проколам " нашей Власти я еще и сам ищу оправдание. Наоборот - я пытаюсь эти просчеты и провалы РЕЗКО обозначить, чтобы все вокруг видели ЭТО и "включали мозги". А потом высказывали обоснованные и конкретные претензии к Власти с предложениями их устранения. Без активного участия в этом наших граждан, которые перестанут привычно "одобрямс" любым, даже очевидно неадекватным действиям нашей Власти, мы никогда не станем ДЕРЖАВОЙ № 1. А я очень хочу этого. А насчет боязни за дискредитацию президента - поясните - в чем дискредитация - в ПРАВДЕ или моем мнении, которое я пытаюсь обосновать ? Если там нет ПРАВДЫ - обоснуйте. А просто так обвинять в дискредитации и принадлежности к хохлам, которых я терпеть не могу, - это от недостатка аргументов и желания выслужиться непонятно перед кем.