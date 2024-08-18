Исторические напёрстки Продолжаем доклад ровным голосом из Курской области. Никаких душераздирающих новостей нет и пока не предвидится, из двух муниципальных районов региона идёт более-менее организованная эвакуация, прибывающим к нам в помощь волонтёрам – нижайший поклон, неравнодушным людям огромной страны, собирающим тонны полезного, питательного, лекарственного, тёплого и нужного беженцам – до земли троекратно.
Курская область: государственной границы больше не будет
Комментарии
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ТН
Татьяна Новикова
Монтян ещё та провокатор! Раньше я была подписана на её канал, но её бесконечные провокации и недовольство всеми неприятно, если мягко сказать!
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1 д.
Людмила Фирстова
Василий Васильев, судя по вашим комментариям на других сайтах, вы не из России, точнее обыкновенный хохлобот! Иначе бы боялись быть привлечены к уголовной ответственности за дискредитацию президента...Пошёл вон с русского сайта ципсота!
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3 час.
ВВ
Василий Васильев
Уважаемая Людмила, я живу в России. И я - патриот России. Но в моем понимании - патриотизм - это не безголовое почитание Власти, когда всем "ляпам" и "проколам " нашей Власти я еще и сам ищу оправдание. Наоборот - я пытаюсь эти просчеты и провалы РЕЗКО обозначить, чтобы все вокруг видели ЭТО и "включали мозги". А потом высказывали обоснованные и конкретные претензии к Власти с предложениями их устранения. Без активного участия в этом наших граждан, которые перестанут привычно "одобрямс" любым, даже очевидно неадекватным действиям нашей Власти, мы никогда не станем ДЕРЖАВОЙ № 1. А я очень хочу этого. А насчет боязни за дискредитацию президента - поясните - в чем дискредитация - в ПРАВДЕ или моем мнении, которое я пытаюсь обосновать ? Если там нет ПРАВДЫ - обоснуйте. А просто так обвинять в дискредитации и принадлежности к хохлам, которых я терпеть не могу, - это от недостатка аргументов и желания выслужиться непонятно перед кем.
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