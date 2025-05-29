Келлог призвал Киев воздержаться от отказа от переговоров с Россией

Специальный представитель Дональда Трампа, Келлог, призвал украинские власти не делать публичных заявлений об отказе от участия в мирных переговорах с Россией, подчеркнув важность дипломатического подхода для разрешения конфликта.
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