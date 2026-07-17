Врач рассказала о порядке действий при разгерметизации самолета

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Основная угроза при разгерметизации связана с нехваткой кислорода. Терапевт Ольга Чистик в беседе с РИАМО 17 июля перечислила действия, которые должен предпринять пассажир при таком происшествии.
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