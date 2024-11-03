Президент Российской Федерации Владимир Путин в День народного единства, который будет отмечаться 4 ноября, традиционно возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
Президент Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Комментарии
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Людмила ивановна
Дрянь, а не праздник. Очередная российская глупость. А почему не празднуем победу над шведами под Полтавой и на Чудском озере. А почему не празднуем дни Бородинской битвы, сожжения Москвы, изгнание наполеоновских войск с российской земли, победу над турками. А почему забыты годы гражданской войны, когда полуголодная, полураздетая армия России навертела на свой член США, Германию, Францию, Италию, Британию, Польшу, Чехию и всяких прочих и прочих. Поэтому 4 ноября я праздником не считаю. Дрянь, глупость, убогость, притянутая за уши, а в конечном итоге полное дерьмо.
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14 час.
Ирина Черных
"Президент Российской Федерации Владимир Путин в День народного единства, который будет отмечаться 4 ноября, традиционно возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади." Огромная благодарность нашему президенту Владимиру Путину за проявление уважения к истории России. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский являлись руководителями народного ополчения, освободившего Москву от польской аккупации и "Смутного времени".
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11 час.
леонид рыбаков
А после СВО всех воинов унизят как Минина и особенно свита царя Пожарского . У нас уже чиновники не скрывая говорят здесь не СВО И мы вас не посылали
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40 мин.
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