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«Я мысленно попрощался с жизнью»: россиянин о землетрясении в Бангкоке

«Я мысленно попрощался с жизнью»: россиянин о землетрясении в Бангкоке

Во время случившегося наш соотечественник оказался на 14 этаже высотного здания.фото предоставлено Михаилом НаумовичемЗемлетрясение в Мьянме, зацепившее Таиланд и его столицу Бангкок, до сих пор будоражит новостями о разрушениях и жертвах.

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