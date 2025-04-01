«Я мысленно попрощался с жизнью»: россиянин о землетрясении в Бангкоке

Во время случившегося наш соотечественник оказался на 14 этаже высотного здания.фото предоставлено Михаилом НаумовичемЗемлетрясение в Мьянме, зацепившее Таиланд и его столицу Бангкок, до сих пор будоражит новостями о разрушениях и жертвах.